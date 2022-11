A BBC denunciou a detenção e espancamento de um dos seus jornalistas que cobriam as manifestações, em Xangai, contra a política de ‘Covid zero’ do Presidente Xi Jinping. O jornalista esteve detido várias horas, durante as quais esteve algemado, sendo agredido com murros e pontapés.



A China nega as agressões a Ed Lawrence e diz que o jornalista foi detido porque “não mostrou claramente o seu passe de jornalista estrangeiro”.









