Jornalista da BBC suspensa por estar "alegre" pela retirada de Boris Johnson do Partido Conservador

A pivô da BBC Martine Croxall foi suspensa depois de reagir "alegremente" às notícias que Boris Johnson se tinha retirado da corrida a líder do partido Conservador.



"Será que me é permitido estar tão contente? Pois estou!", disse a jornalista após o anúncio feito pelo ex-primeiro-ministro.





Segundo o The Telegraph, após o episódio, a BBC está a avaliar os comentários da pivô para averiguar se houve violação das diretrizes de imparcialidade.

A própria jornalista, que trabalha há décadas na BBC, sugeriu no ar que "provavelmente estou a quebrar alguma regra da imparcialidade ao rir-me".



Em comunicado a BBC garante que "está comprometida em alcançar a imparcialidade devida em todos os momentos. Este compromisso é fundamental para a nossa reputação, os nossos valores e a confiança da audiência".



