Jornalista da CNN repreende Joe Biden por tossir para a mão

Perante a pandemia de coronavírus, são várias as medidas de proteção amplamente divulgadas.

Uma das mais recorrentes é tossir ou espirrar para o cotovelo, evitando assim utilizar a mão.



No entanto, nem todos se lembram de seguir as regras. Foi o que aconteceu a Joe Biden, candidato democrata norte-americano, durante uma entrevista ao canal de televisão americano CNN.











Biden defendeu-se e afirmou que estava sozinho em casa. "É verdade, mas felizmente estou sozinho em minha casa", declarou, acrescentando que estava "tudo bem".



Tapper prosseguiu no entanto com o conselho: "Já ninguém faz isso com a mão. Faça-o para o cotovelo", advertiu.