Jornalista de 39 anos assassinado a tiro na rua no Rio de Janeiro

Um jornalista foi assassinado a tiro numa rua da cidade brasileira de Araruama, na área metropolitana do Rio de Janeiro, na chamada Região dos Lagos.



Leonardo Pinheiro tinha 39 anos e além da sua atividade jornalística era pré-candidato a vereador nas eleições municipais do próximo mês de Outubro.

O crime aconteceu numa rua do bairro Parati, em Araruama, quando Leonardo entrevistava várias pessoas sobre problemas locais. Homens num carro aproximaram-se do grupo em alta velocidade, dispararam contra o jornalista e fugiram sem que alguém pudesse fazer alguma coisa para os deter ou ajudar o repórter, que morreu no local.

Leonardo era conhecido na região por atuar em vários portais de notícias, e ultimamente comandava o site "Voz Araruamense". Ele também era famoso pelo seu ativismo social, denunciando problemas da população mais humilde de Araruama e cidades vizinhas e desenvolvendo projetos e ações para tentar ajudar as pessoas, nomeadamente a conseguirem uma habitação digna.