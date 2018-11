Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista de semanário moçambicano ameaçado de morte

Uma das pessoas que ameaçaram Serôdio Towo exigiu ao jornalista para "abandonar as abordagens que vem assumindo no jornal".

11:07

O diretor e jornalista do semanário moçambicano "Dosseir e Factos", Serôdio Towo, está a ser alvo de ameaças de morte através de telefonemas de pessoas desconhecidas, denunciou esta quarta-feira o Instituto de Comunicação da África Austral de Moçambique (MISA-Moçambique).



O MISA diz, em comunicado, que uma das pessoas que ameaçaram Serôdio Towo exigiu ao jornalista para "abandonar as abordagens que vem assumindo no jornal".



"O MISA Moçambique manifesta a sua preocupação com este incidente, bem como com a crescente onda de ameaças, sequestros e agressões físicas contra profissionais de comunicação social", lê-se no comunicado.



Estas ameaças são condenáveis por representarem atos que atentam contra a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, ambas consagradas na Constituição da República e na Lei de Imprensa, prossegue.



"O MISA-Moçambique apela ainda para que as instituições encarregues pela manutenção da lei e ordem investiguem os autores das ameaças e tomem as medidas apropriadas para que os mesmos sejam responsabilizados pelos seus atos", diz o comunicado.