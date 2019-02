Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista deportado da Venezuela por causa de entrevista

Maduro não gostou de perguntas de Jorge Ramos sobre democracia e crise humanitária.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O jornalista mexicano Jorge Ramos, da TV norte-americana ‘Univision’, foi detido durante várias horas na Venezuela e vai ser expulso do país depois de irritar o presidente Nicolás Maduro durante uma entrevista no palácio presidencial de Miraflores.



Como Ramos explicou ao telefone, Maduro não gostou das perguntas sobre falta de democracia, tortura de presos políticos e crise humanitária na Venezuela.



Mas a gota de água foi o momento em que Ramos mostrou a Maduro um vídeo filmado nos arredores do palácio presidencial no qual um grupo de jovens come de um camião do lixo.



Logo que viu as imagens, o presidente levantou-se e deixou a sala. De seguida, o ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, veio comunicar que a entrevista estava terminada.



"Confiscaram-nos todo o material. São eles que têm a entrevista", contou Ramos, dizendo que ele e os restantes elementos da equipa da Univision, seis ao todo, foram metidos em salas de segurança: "Tiraram-nos os telemóveis e mantiveram-nos separados duas horas e meia".



O ministro alega que o jornalista chamou várias vezes "ditador" e "assassino" a Maduro. "Não veio entrevistar, veio insultar e gravar às escondidas em zonas de segurança do palácio", afirmou Rodríguez, concluindo: "Não nos prestamos a espetáculos baratos".



Vídeo de jovens a comer lixo irrita Maduro

"Temos fome. Não podemos continuar a comer do lixo. Queremos derrubar o presidente". As palavras são de um jovem de 26 anos, filmado pela equipa de Jorge Ramos para a TV norte-americana de língua espanhola ‘Univision’ no momento em que comia restos apanhados de um camião do lixo.



O vídeo foi mostrado a Nicolás Maduro durante uma entrevista no palácio presidencial que acabou de imediato, pois o presidente ficou irritado.



Rússia acusa EUA de quererem invadir

"Os EUA estão a preparar a invasão de um Estado independente", afirmou o sec. do Cons. de Segurança da Rússia Nikolai Patrushev, denunciando a deslocação de tropas para Porto Rico e Colômbia.



PORMENORES

Obrador recusa apoio

O presidente mexicano, López Obrador, anunciou que não tomará partido por nenhum dos lados da crise venezuelana, recusando pressões dos EUA para apoiar o opositor Juan Guaidó.



Protesto mexicano

Marcelo Ebrard, MNE do México afirmou ter transmitido ao governo venezuelano "o protesto pelo que aconteceu a Jorge Ramos e à sua equipa".