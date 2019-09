reconhece publicamente, pela primeira vez, a existência do grupo e dos esforços para silenciar vozes liberais nas Maldivas.Jornalistas e grupos de direitos humanos no arquipélago tropical dizem que as críticas de Rilwan ao governo e ao islamismo radical fizeram dele um alvo."Rilwan foi assassinado por islâmicos radicais associados a grupos jihadistas estrangeiros que o ameaçaram em várias ocasiões", disse Husnu Suood, chefe da Comissão Presidencial de Investigação de Assassinatos e Desaparecimentos Forçados, a repórteres na capital, Malé, no final deste domingo.Suood afirma que Rilwan era visto como uma ameaça ao recrutamento de combatentes nas Maldivas por grupos militantes vinculados à guerra civil da Síria.O grupo de investigadores, nomeado pelo presidente Ibrahim Mohammed Solih em novembro, apósde derrotar Yameen, descobriu que o ex-presidente tentou "desviar a investigação" do sequestro de Rilwan, segundo avança a agência Reuters.