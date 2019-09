Jornalista desportivo despedido após fazer comentários racistas em direto

Um canal de televisão italiano despediu o comentador e jornalista Luciano Passirani depois deste ter feito comentários racistas em direto.Luciano Passirani, de 80 anos, disse que a única maneira de parar Romelu Lukaku, jogador do Inter de Milão, era dar-lhe "dez bananas para comer".O diretor do canal reagiu de imediato e despediu o jornalista. O diretor do programa, Fabio Ravezzani, disse que Luciano pediu desculpa mas não foi suficiente."Não posso tolerar este tipo de erros", defendeu o diretor do programa.