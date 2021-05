O jornalista e ativista bielorrusso Roman Protasevich, que foi detido pelas autoridades bielorussas após o avião da Ryanair onde seguia, com destino à Lituânia, ter sido desviado, confessou ter organizado "motins em massa na cidade de Minsk".Num novo vídeo divulgado através de canais do Governo bielorrusso, onde Protasevich surge com marcas no rosto, o ativista crítico do regime descreve o seu estado.A mãe do ativista afirmou anteriormente que o quadro clínico do filho era sério, não dando mais pormenores. Nas redes sociais, são muitos, inclusive jornalistas da Bielorrússia, que afirma que Roman foi forçado a confessar.

#Belarus Breaking. Pro-government channels published Raman #Pratasevich video address. He was forced to say he is confessing that he was "plotting riots" pic.twitter.com/vhyIs6FmWC