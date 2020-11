Jornalista é assassinado a tiro dentro do próprio carro no Brasil

Um jornalista do estado brasileiro de Mato Grosso foi assassinado à queima-roupa com tiros na cabeça na cidade de Peixoto de Azevedo, no interior, a 692 km da capital regional, Cuiabá. Ediney Menezes, de 44 anos, foi executado dentro do próprio carro e morreu no local.



O crime aconteceu quando Ediney parou o seu automóvel na esquina da Rua Getúlio Vargas com a Rua Itamar DIas. Uma mota em contramão com dois homens aproximou-se de repente e, ao ficar a par com o carro do jornalista, o homem que ia atrás empunhou uma arma e começou a disparar contra o repórter.

Ediney foi atingido por cinco tiros, três deles na cabeça, e morreu instantâneamente. Os assassinos fugiram em alta velocidade, mas a polícia já tem imagens de circuitos de videovigilância de imóveis da região, e vai usá-las para tentar identificar os criminosos.

O jornalista era radialista e também trabalhou como apresentador na retransmissora matogrossense da Tv Record, de São Paulo, e já tinha relatado ameaças de morte. Além de tentar identificar os autores do crime, a polícia tenta apurar se o assassínio está relacionado à atuação de Ediney como jornalista ou foi uma vingança pessoal.