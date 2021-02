Jornalista e equipa de filmagem assaltados à mão armada durante gravações para a televisão

Diego Ordinola, jornalista da DirecTV Sports, não ganhou para o susto quando um homem se aproximou enquanto gravava para a televisão e apontou uma arma ao repórter.



O jornalista encontrava-se a gravar à frente do Estádio Isidro Romero Carbo Monumental, no Equador, no passado dia 12 de fevereiro, quando um indivíduo de boné e máscara empunhou uma arma à sua frente, exigindo os telefones dos membros da equipa de filmagem.



O assaltante fugiu depois numa mota.



O momento foi partilhado por Diego na rede social Twitter. "Já nem podemos trabalhar em paz, isto aconteceu às 13h00 de hoje, fora do Estádio Monumental. A Polícia Nacional del Ecuador prometeu encontrar os criminosos", escreveu.







Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.

La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes. #Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od — Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021