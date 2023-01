Um jornalista francês foi surpreendido em direto pela explosão de um míssil em Kramatorsk, na Ucrânia.O repórter da emissora francesa TMC estava preparado para falar do conflito, quando um bombeardeamento aconteceu a poucos metros do local onde estava. A equipa no estúdio do canal de televisão ficou chocada com a forte explosão.O jornalista encontra-se bem de saúde e voltou à reportagem pouco tempo depois do míssil cair.