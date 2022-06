Jornalista iemenita morre em explosão de engenho colocado no seu carro

Um jornalista iemenita morreu devido à explosão de um engenho colocado no seu carro, na cidade portuária de Aden, no sul do país sede provisória do Governo Iémen, informaram hoje fontes policiais.

O ataque, cuja autoria é ainda desconhecida, ocorreu às 00h00 de quarta para quinta-feira, no distrito de Al Mansoura, e causou a morte do jornalista Saber Al Haidari, que colaborava com redes de televisão asiáticas.

O ministro da Informação do Governo reconhecido pela comunidade internacional, Muamar al Iryani, denunciou hoje o ataque e explicou que Al Haidari trabalhava para o Ministério da Informação do Iémen e colaborava com uma televisão japonesa.

O jornalista havia fugido de Sanaa em 2017 após ser perseguido pelos rebeldes xiitas houthis que controlam a capital.

"Este crime terrorista confirma que jornalistas e correspondentes da imprensa árabe e estrangeira se tornaram um alvo para a milícia houthi, e que seu ataque sistemático visa semear terror e impedi-los de levar a sua mensagem das áreas libertadas", disse Al Iryani na sua conta oficial no Twitter.