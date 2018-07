Jornalista japonês raptado por terroristas surge em vídeo três anos depois

Desaparecido na Síria desde 2015, Jumpei Yasuda apareceu num vídeo transmitido esta sexta-feira.

Jumpei Yasuda trabalhava em zonas de guerra e desapareceu depois de atravessar a fronteira da Turquia com a Síria, em 2015, quando fazia a cobertura da guerra civil como freelancer.



Atualmente, existem rumores de que tenha sido capturado por terroristas da Frente Nusra – actual Hay’at Tahrir al-Sham – grupo que reclama resgates pelos reféns que detém nas fronteiras, depois de surgir num vídeo ao fim de três anos.

A televisão Nippon News Network, que fez a transmissão do vídeo, não revela a fonte apesar de confirmar que o obteve por pessoas ligadas à Hay’at Tahrir al-Sham, avança o The New York Times. No vídeo o homem surge em fundo preto, com barba comprida, dizendo que espera que a familia esteja bem.

No vídeo, o jornalista japonês diz que a data em que o mesmo foi feito é outubro de 2017 e como tal não é possível afirmar que esse é o estado atual de Jumpei Yasuda. Myu Yasuda, esposa do jornalista, nota que "a cara dele parecia pálida e que perdeu algum peso", de acordo com a televisão japonesa.

Antes da divulgação deste vídeo, o jornalista tinha aparecido num outro onde falava à família, em 2016, publicado nas redes sociais, por um sírio em contacto com as pessoas que mantêm Yasuda refém. Mais tarde foi divulgada uma fotografia do jornalista onde este segurava um papel com a frase "Por favor ajudem-me. Esta é a minha última oportunidade".

Até à data o governo japonês sempre se recusou a pagar o resgate de reféns feitos por grupos terroristas na Síria.