Jornalista morre dias após anunciar que tinha pouco tempo de vida

Rachael Bland tinha 40 anos e morreu vítima de cancro de mama.

Our beautiful, courageous Rachael died peacefully this morning surrounded by her close family. We are crushed but she would want me to thank everyone who took an interest in her story or sent messages of support. You’ll never know how much they meant to her. Steve and Freddie xxx pic.twitter.com/soq7YHvF9u — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 5 de setembro de 2018

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. pic.twitter.com/DhMurbqMJz — Rachael Bland (@Rachael_Hodges) 3 de setembro de 2018

A jornalista da BBCde 40 anos, morreu esta quarta-feira vítima de cancro de mama, dias após ter avançado na sua página oficial de Twitter que tinha pouco tempo de vida. Rachael foi diagnosticada com a doença em novembro de 2016.Na mesma rede social, o marido da apresentadora anunciou esta manhã o falecimento da profissional de informação. "A nossa linda e corajosa Rachael morreu esta manhã rodeada pela família (...) ela gostaria que agradecesse a todos os que se interessaram pela história dela", pode ler-se.Recorde a mensagem que a jornalista deixou aos fãs esta segunda-feira, provocando milhares de emoções no Twitter."O tempo chegou. Subitamente. Disseram-me que apenas viverei dias. É surreal. Obrigada por todo o apoio que recebi. Adeus, meus amigos", pode ler-se no tweet publicado pela profissional de informação.Nos últimos dias, a pivô avançou também que deixou inúmeros presentes para o filho abrir nos próximos 18 anos . Assim, Freddie terá presentes da mãe até cumprir 21 anos, como forma de a recordar.Para além disso, Bland deixou ainda um guia para a criança ler quando sentir saudades dela - que sonha que seja publicado em livro -, assim como uma coleção de cadernos e perfumes para que Freddie tenha muitas memórias da mãe, bem como declarações de amor "O principal é que ele se lembre de mim de alguma forma enquanto ainda é pequeno. Espero que este guia e estas prendas deixem uma marca do meu amor, que é para toda a vida", revelou a jornalista num artigo publicado no Huffington Post.