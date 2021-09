Jornalista morto a tiro esta terça-feira no México

O jornalista Manuel Gonzalez Reyes, diretor dos media digitais "Portal Morelos", foi morto a tiro na terça-feira na cidade de Cuernavaca, capital do estado de Morelos, no centro do México, informaram as autoridades.

Numa declaração, o gabinete do procurador-geral do estado de Morelos disse que na tarde de quinta-feira (noite em Lisboa), uma pessoa tinha sido alvejada no bairro Miraval, em Cuernavaca.

Agentes da Comissão de Segurança Pública do Estado e paramédicos da Cruz Vermelha foram ao local e confirmaram a morte do homem.