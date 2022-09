Jornalista norte-americana sofre AVC em direto

A pivô Julie Chin, do canal norte-americano KJRH, de Oklahoma, foi levada de urgência para o hospital depois de ter dificuldade em ler o teleponto e ter sofrido em direto sintomas de um AVC.



Julie Chin estava no meio da emissão, em direto, quando ficou confusa, admitindo que não conseguia continuar a emissão. "Há alguma coisa a acontecer comigo esta manhã e peço desculpa a todos. Vamos seguir com a nossa meteorologista Annie Brown", disse Julie num vídeo publicado no site do jornal britânico Independent.



No Facebook, a pivô agradeceu aos colegas de trabalho que se aperceberam da emergência e chamaram de imediato uma ambulância. Escreveu, também, que ainda "há muitas questões e alguns exames a fazer, mas à partida deve estar tudo bem.".



A jornalista afirma que se sentia "ótima" antes da emissão e que o episódio "parecia ter surgido do nada" e aconselhou as pessoas a informarem-se mais sobre os sintomas de um AVC.