Jornalista pró-Brexit despe-se na televisão em protesto

Rachel Johnson, irmã do ex-ministro Boris, reagiu num programa da Skynews a gesto semelhante de adversária.

11:02

Boris Johnson, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Theresa May é um dos mais combativos adeptos do Brexit - a saída do Reino Unido da UE. É também conhecido pelo feitio excêntrico e a forma politicamente incorreta com que responde aos jornalistas. Pois parece que o génio corre na família. A irmã do político, Rachel Johnson, é comentadora no programa 'The Pledge', na Sky News, e foi, na noite desta quinta-feira, protagonista de um momento insólito.







A jornalista respondeu ao gesto de Victoria Bateman, uma economista anti-brexit que se despiu numa conferência e num programa de rádio para ilustrar o argumento de que "o Brexit deixa o Reino Unido nu". Pois Rachel decidiu usar o mesmo argumento e também ela se despiu no programa da Sky News.







"Como sabem, nos tempos que correm pode ser difícil fazer com que a nossa voz seja ouvida acerca do Brexit. Parece que entrámos num ponto de saturação. Vejam o caso da militante pro-UE Victoria Bateman, que descobriu uma forma impressionante de se fazer notar. Apareceu em vários media completamente despida para fazer várias declarações sobre o facto de o Brexit deixar a Grã-Bretanha nua." disse Rachel.



E foi já a desapertar os botões da camisa que prosseguiu: "Por isso, em tributo à Dr. Bateman, decidi seguir o mesmo caminho sempre que decidirmos falar do Brexit, só para ter a certeza de que eu serei notada".



O canal desfocou o peito da jornalista, mas percebe-se que ficou em topless, perante a surpresa dos seus companheiros de programa. Rapidamente o caso passou para as redes sociais, onde as opiniões se dividem entre os que a criticam e os que lhe gabam a coragem.



Mais um sinal da profunda divisão que o Brexit trouxe aos súbditos de Sua majestade.