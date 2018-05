Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista que fingiu a própria morte revela o que fez durante o tempo que esteve escondido

Saiba onde esteve e como foi encenado o homicídio de Arkady Babchencko.

Arkady Babchencko, de 41 anos, revelou esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, o que fazia enquanto a sua morte era noticiada em todos os meios de comunicação social.



O jornalista russo crítico do regime de Putin foi obrigado a fingir a própria morte em colaboração com os serviços de segurança ucranianos para que as autoridades encontrassem quem verdadeiramente o queria matar.



Depois de encenar a sua morte, coberto com sangue de porco e maquilhagem para que o homicídio parecesse convincente, Arkady foi levado numa ambulância para uma morgue.



Foi na morgue que o jornalista se limpou, mudou de roupa e começou a acompanhar as notícias da própria morte, segundo afirma o site Mirror.



Ninguém da sua família e amigos sabia o que se passava.



Os planos da sua morte encenada começaram a ser preparados com semanas de antecedência quando os serviços de segurança abordaram o jornalista a fim de o proteger de uma tentativa de homicídio.