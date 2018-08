Jornalista raptada durante 15 meses relata a experiência

Mulher atravessou o momento mais difícil da sua vida na Somália.

Amanda Lindhout, uma jornalista que foi jornalista raptada, torturada e violada durante 15 meses, conta como sobreviveu ao terror por que passou na Somália. A jornalista confessa ter ponderado o suicídio enquanto esteve presa.

A repórter canadiana estava no país africano em reportagem com o então namorado, Nigel Brennan, um fotógrafo australiano de 36 anos. Num país em guerra, estvam a caminho de um campo de refugiados quando um grupo de homens armados os raptou e exigiu cinco milhões de euros para o resgate do casal, em Agosto de 2008.

Amanda, que tinha 26 anos, entrou em desespero e quis acabar com a sua própria vida. Conta o episódio que a fez mudar de ideias. Numa manhã de sol, dois meses antes de ser libertada, viu um pássaro através da janela que lhe deu alento e esperança para lutar pela vida e aguentar o "inferno" que estava a viver.

"Aquele pássaro era um mensageiro. A vontade que tinha em acabar com a minha vida desapareceu e nunca mais voltou. E tive um sentimento maravilhoso que me deu a determinação necessária para sobreviver", revela a mulher ao jornal Mirror.



Os dois reféns converteram-se ao Islão, esperando que isso fizesse os raptores tatarem-nos melhor, mas nem assim os abusos pararam. Amanda teve uma faca enconstada ao pescoço enquanto um dos sequestradores lhe perguntava "como é a sensação de saberes que vais morrer?". Amanda e Neil ainda fizeram uma tentativa de fuga, escapando da casa onde estavam retidos por uma janela, mas foram capturados numa mesquita vizinha e reconduzidos ao cativeiro.

Em 2009, as famílias do casal conseguiram o dinheiro para pagar o resgate e Amanda e Nigel, levando a que ambos fossem libertados. Mas o trauma da jornalista perdura. Amanda confessa ter pesadelos e ficaram-lhe vários problemas de saúde em consequência dos maus tratos por que passou.







A jornalista conta em livro a terrível experiência que viveu na Somália. Tem dado várias entrevistas a recordar o pesadelo na Somália.