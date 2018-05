Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista russo crítico de Putin morto a tiro em Kiev

Arkady Babchenko morreu na ambulância que o transportava para o hospital.

21:27

O jornalista russo Arkadiy Babchenko foi morto, esta terça-feira, a tiro em Kiev, na Ucrânia. As notícia foi avançada pela RT.



Babchenko foi encontrado coberto de sangue no apartamento onde vivia pela mulher, que ligou para aos serviços de emergência médica. O jornalista terá morrido na ambulância a caminho do hospital.



Crítico de Putin, Babchenko abandonou a Rússia por temer pela sua vida após criticar o posicionamento do governo nas questões da Ucrânia e da Síria.