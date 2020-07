Jornalistas advertidos sobre como reportam apelos pela independência de Hong Kong

Jornalistas estrangeiros que trabalham em Hong Kong podem ser expulsos caso "cruzem a linha" ao reportarem pedidos pela independência do território, avisou esta terça-feira um membro do principal órgão consultivo do Governo chinês.Charles Ho, membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, avisou que o tema constitui uma linha vermelha para as autoridades."Se promoveres apelos pela independência de Hong Kong, é óbvio que serás expulso", disse Ho, que também é chefe do grupo de imprensa de Hong Kong Sing Tao News Corporation, citado pela imprensa local."Hong Kong continuará a gozar de liberdade de expressão e os jornalistas ainda serão capazes de reportar sobre questões de independência, mas não deverão ser vistos como motivadores da causa", acrescentou.A China aprovou a lei de segurança nacional de Hong Kong, na semana passada, visando punir "atos de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras para pôr em risco a segurança nacional".A nova lei exige ao governo de Hong Kong que reforce a "orientação, supervisão e regulamentação" da imprensa local.O documento surgiu após repetidas advertências do poder comunista chinês contra a dissidência em Hong Kong, abalada em 2019 por sete meses de manifestações em defesa de reformas democráticas e quase sempre marcadas por confrontos com a polícia, que levaram à detenção de mais de nove mil pessoas.As autoridades chinesas criaram também um novo "gabinete para salvaguardar a segurança nacional", ao qual concedeu amplos poderes "para fortalecer a gestão e os serviços" da imprensa estrangeira.Em resposta à legislação, bibliotecas da região semiautónoma removeram já livros de figuras da pró-democracia, como do ativista Joshua Wong e da política Tanya Chan.Em 2018, as autoridades de Hong Kong negaram a um jornalista do jornal britânico Financial Times o visto de trabalho, depois de ele ter organizado uma palestra no Clube de Correspondentes Estrangeiros da cidade com o Joshua Wong.