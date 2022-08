Jornalistas mexicanos em protesto exigem justiça após último homicídio

Cem jornalistas protestaram esta quarta-feira em frente à sede da Procuradoria-Geral do México (FGR) para exigir justiça, depois do homicídio de Fredid Román, esta segunda-feira, no sudoeste do país, o 15.º repórter morto este ano.

Os jornalistas encerraram simbolicamente a entrada nos escritórios da FGR, colocando fotografias com os rostos dos 40 jornalistas assassinados desde que o novo governo tomou posse, no final de 2018.

Os repórteres também desenharam silhuetas de homicídios no chão e acenderam velas para honrar a memória das vítimas.