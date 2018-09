Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

José Eduardo dos Santos assume erros e despede-se do MPLA de "cabeça erguida"

Declarações aconteceram durante o discurso do ex-chefe de estado no congresso extraordinário do MPLA, onde João Lourenço foi eleito como novo líder.

Por Lusa | 15:30