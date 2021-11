Jovem absolvido de matar manifestantes antirracistas chora em tribunal. Presidente dos EUA "zangado" com decisão

O adolescente norte-americano Kyle Rittenhouse, ilibado na sexta-feira da morte de dois homens num protesto antirracista em 2020. Em tribunal, ao lhe ser perguntado o que aconteceu no momento do incidente, o jovem mostrou-se começou a chorar compulsivamente e teve de ser interrompido pelo juíz.Outro vídeo mostra o adolescente americano no momento em que ouviu a leitura do veredicto de cinco acusações no julgamento de homicídio no tribunal de Kenosha em Wisconsin na sexta-feira, após quatro dias intensos de deliberações. O jovem de 18 anos ficou visivelmente emocionado quando o veredicto de inocente foi lido. Kyle aparece a chorar e a hiperventilar antes de abraçar um dos seus advogados.Numa entrevista após o veredicto, o jovem justificou-se com o facto de a autodefesa não ser ilegal.

"O júri chegou ao veredicto certo: a autodefesa não é ilegal (...) Tem sido um caminho difícil, mas nós fizemo-lo. Fizemos a parte mais difícil", afirmou Kyle Rittenhouse, que se tornou a musa de alguma direita americana, na Fox News.



A decisão está a dividir o país, com o presidente norte-americano a reconhecer este sábado ter ficado "zangado e preocupado" com a absolvição de Kyle Rittenhouse, ao mesmo tempo que apelou à calma e ao respeito pela decisão da Justiça.



"Embora o veredicto tenha deixado muitos americanos zangados e preocupados, eu próprio incluído, temos de reconhecer que o júri falou", afirmou o presidente dos EUA em comunicado.



Kyle enfrentava uma acusação grave de homicídio em primeiro grau pelas mortes de Joseph Rosenbaum e Anthony Huber.