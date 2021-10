Jovem afegão morto à facada em campo de rugby de escola em Londres

Hazrat Wali, de 18 anos, um refugiado que fugiu do Afeganistão, foi esfaqueado até à morte num campo de rugby em Londres.De acordo com o jornal britânico Mirror, o jovem foi atacado durante uma rixa num campo de rugby da escola Richmond Upon Thames na terça-feira à tarde.O jovem veio há dois anos para Inglaterra para poder estudar. A família encontra-se no Afeganistão. "Era um bom menino. Ele veio para cá para estudar, vivia sozinho em Londres", revelou um parente ao jornal Evening Standard.De acordo com uma testemunha, Hazrat estava a discutir com os suspeitos há algum tempo e, um professor da escola que estava a ver o que se estava a passar decidiu afastar os alunos mais novos do local. O grupo envolveu-se em confrontos tendo a vítima caído no chão com ferimentos graves.Ao ver o jovem caído no chão, o professor que se encontrava próximo tentou efetuar manobras de reanimação, mas sem sucesso.A polícia ainda não fez nenhuma detenção.