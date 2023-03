Jovem alega ter sido expulsa da universidade por partilhar "conteúdos sexy" nas redes sociais

Uma influenciadora digital afirma ter sido expulsa de uma universidade australiana por partilhar "conteúdos sexy" nas redes sociais, incluindo fotos em lingerie.Sarah Button já tinha sido notícia no final do ano passado, depois de ter revelado no TikTok que tinha sido apanhada no aeroporto com um brinquedo sexual onde guardava as cinzas do namorado, refere o Guardian.A jovem, de 23 anos, partilha vários detalhes da vida privada, incluindo fotografias onde mostra o corpo, aos mais de 124 mil seguidores que tem nas redes sociais. Criou, inclusive, em 2021, uma conta na plataforma OnlyFans, onde ganha 110 mil dólares (cerca de 102 mil euros) por mês.Sarah revelou ter sido expulsa da universidade onde estava a tirar um licenciatura em Direito, devido ao conteúdo que partilha online. "Fui chamada ao gabinete da administração e disseram-me que não podia continuar o curso se mantivesse a minha presença online", disse a jovem, adiantando que não iria deixar de partilhar conteúdo nas redes sociais por estar "realmente orgulhosa" do seu trabalho.O caso aconteceu em Brisbane, Austrália, no verão passado, mas só agora é que Sarah partilhou a história com os seguidores.