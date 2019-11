Jovem alérgica à água toma duas vezes banho por mês e não pode suar ou chorar

Uma jovem universitária sofre de uma alergia rara à água. Tessa Hansen-Smith toma banho duas vezes por mês e sempre que chora ou tem suores acaba por ficar com febre ou com erupções cutâneas.Aos 21 anos, a estudante não pode praticar desporto e precisa de ser sempre transportada de carro para que o suor não lhe provoque uma nova crise.Foi a mãe de Tessa, médica, que descobriu a condição rara da filha. Segundo o Daily Mail, até a beber um copo de água a jovem se sente desconfortável."É muito difícil lidar com esta condição. Sou alérgica às minhas próprias lágrimas, saliva e suor", explica Tasse."Sofro de cansaço muscular e náuseas; a doença surge quando como algo com muita água como fruta e legumes. Mesmo a água potável pode causar cortes na minha língua", acrescentou ainda.