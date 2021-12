Jovem arrisca prisão por ir a festa infetado com Covid-19

Um jovem australiano de 19 anos frequentou festas depois de testar positivo à covid-19. As autoridades de saúde acusaram o jovemde não cumprir as regras de saúde pública impostas na Austrália no âmbito da pandemia da Covid-19.

Segundo avança o jornal americano The New York Times, o rapaz ignorou por completo a ordem de quarentena e continuou a frequentar festas. Numa das festas estavam mais de 100 pessoas no local. O jovem encontra-se agora em isolamento profilático.

O jovem de 19 anos será apresentado a tribunal no mês de fevereiro do próximo ano, onde pode ser condenado até dois anos de prisão ou pagar uma multa que pode ultrapassar os 12 mil euros.