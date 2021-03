Jovem às portas da morte casa com a namorada em cerimónia emocionante

Apesar de estar acamado, devido ao tumor no cérebro, Owen pôde desfrutar da cerimónia sem sair do lugar, com a namorada, amigos e familiares ao seu redor. Não faltou música, comida nem flores. Ao saber que tinha poucos dias de vida, Owen Copland disse à família que queria casar com a namorada, Sarah Jones, de 21 anos, com quem tem uma relação há dois, de acordo com o The Mirror.Apesar de estar acamado, devido ao tumor no cérebro, Owen pôde desfrutar da cerimónia sem sair do lugar, com a namorada, amigos e familiares ao seu redor. Não faltou música, comida nem flores.

Um estudante de 20 anos com apenas dias para viver casou com a namorada numa cerimónia que decorreu no seu quarto, quatro meses após lhe ter sido diagnosticado com um tumor no cérebro.

"Foi muito bom ver os meus amigos e ouvir o discurso do meu padrinho, a quem pedi para ser meu padrinho no dia anterior", recorda o estudante.



Para o jovem, o apoio da mãe e da irmã tem sido incrível: "Tomava a minha família como garantida, mas desde o diagnóstico quero-as ao meu lado e elas têm estado. Sei que nunca me vão deixar ou desistir de mim, adoro-as", termina Owen Copland.