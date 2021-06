Jovem assediada pelo chefe pede ajuda através de mensagem escrita em guardanapo

Uma jovem de 19 anos que alega ter sido assediada pelo chefe num café em Chapecó, no estado brasileiro de Santa Catarina, conseguiu pedir ajuda através de uma mensagem escrita num guardanapo.



De acordo com os meios de comunicação brasileiros a jovem colocou o guardanamo junto de um pedido feito por um cliente e entregou-o na esperança que este a ajudasse.







A polícia local está a investigar a denúncia do assédio sexual de que a jovem terá sido vítima.



De acordo com a Guarda Municipal de Chapecó, que ficou com a ocorrência, o casal que recebeu a mensagem procurou ajuda junto da polícia que se deslocou ao local na madrugada de sábado.



Segundo as declarações da jovem às autoridades, ambos estavam sozinhos no estabelecimento quando o homem de 48 anos tentou agarrá-la e ainda lhe terá oferecido 150 reais, o equivalente a cerca de 23 euros, para que os dois tivessem relações sexuais.



O homem terá ainda proposto à jovem beber vinho com cocaína misturada na bebida.



Durante as buscas, a Guarda Municipal encontrou duas doses de cocaína. Foi levado até à esquadra e feita a acusação.



Foi solto após prestar declarações.