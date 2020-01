Jovem atacada pelo próprio cão durante sessão fotográfica

"Sessão de fotos com Kenai corre mal". Foi esta a frase utilizada por uma jovem numa publicação na rede social Twitter, acompanhada por uma série de fotografias com o seu cão, um pastor alemão. A jovem de Tucumán, na Argentina, foi mordida pelo animal na cara enquanto pousava para a objetiva.



Num cenário descontraído, e à beira da piscina, a jovem surge sorridente na primeira imagem ao lado de Kenai. Na segunda fotografia Lara aparece com uma expressão de surpresa e na terceira foto é possível ver o cão a morder a dona na face.





Sesión de fotos con Kenai sale mal pic.twitter.com/gYU76iGGFC — •Lara• (@LaruSanson) January 14, 2020



As imagens seguintes mostram os ferimentos no rosto da jovem, que levou dezenas de pontos no lado esquerdo e direito da face.



Na mesma rede social, Lara já fez saber que a família não vai abater Kenai.



A publicação, que se tornou viral desde terça-feira, já recebeu mais de 60 mil partilhas e 300 mil "gostos".