Jovem australiana morta por tubarão quando tentava nadar com golfinhos

Uma jovem de 16 anos foi morta por um tubarão, este sábado, enquanto tentava nadar com golfinhos, na Austrália.A jovem estava a andar de jet ski no rio Swan, na cidade de Perth, quando saltou para nadar com golfinhos e foi atacada por um tubarão. Ficou gravemente ferida e acabou por falecer, de acordo com o jornal norte-americano New York Post."Estavam vários golfinhos nas proximidades e a jovem saltou para a água para nadar [com eles]", disse fonte da polícia australiana. "A família não estava presente quando o acidente aconteceu, no entanto, os amigos estavam e, como se pode imaginar, esta é uma situação extremamente traumática para quem assiste, por isso estamos a oferecer serviços de aconselhamento a qualquer pessoa que tenha testemunhado ou que tenha ficado afetada pelo incidente", acrescentou.Alguns especialistas da vida selvagem, naquela área, disseram que era invulgar um tubarão aparecer nas águas do rio Swan. No entanto, um investigador de uma universidade australiana disse que "o estuário do rio Swan é um bom habitat para tubarões-touro".O último ataque mortal de tubarões na Austrália tinha acontecido numa praia de Perth em novembro de 2021.