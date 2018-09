Jovem boicota discurso de Trump com caretas

Vídeo de comício do presidente americano em Montana mostra episódio insólito.

Donald Trump fez esta quinta-feira à noite um comício em Montana, nos EUA, em que atacou duramente o que diz ser uma "campanha de mentiras" contra si, a propósito do editorial anónimo do New York Times que arrasa o seu governo.Mas o momento, que se queria solene, ficou marcado pela prestação de um jovem que estava colocado por detrás do presidente americano. Enquanto Trump escolhia palavras duras para criticar os media e outras bem mais cândidas para enaltecer o seu mandato, o jovem não parou de fazer caretas e sorrisos pouco oportunos.A tal ponto que, a dado momento, uma senhora aproximou-se do jovem e pediu-lhe que se retirasse, ocupando o seu lugar na assistência. Mas a correção veio tarde demais e assim nasceu mais um vídeo viral a mostrar um momento embaraçoso para Donald Trump.