Jovem brasileiro salva menino de ataque de cão pit bull

Um jovem brasileiro de 25 anos, Patrick do Céu, morador no bairro Parque Anchieta, no Rio de Janeiro, mostrou muita coragem ao salvar um menino de cinco anos atacado por um cão de raça pit bull. Ao perceber que o animal, que tinha aparecido na rua um dia antes, avançou contra o menino, Patrick lutou com o feroz cão e evitou o pior.O menino, acompanhado da babysitter, passeava numa patinete pela rua Jurubeba quando o cão avançou contra a criança e lhe morde no pescoço. Patrick, que estava à porta de casa, não pensou duas vezes, arrancou o menino dos dentes do animal e, enquanto com as pernas tentava manter o cão afastado, conseguiu colocar a criança no tejadilho de um carro que estava estacionado.Nesse movimento, Patrick caiu e também foi atacado pelo cão, com o qual lutou desesperadamente até conseguir subir também no veículo, onde aguardou a chegada dos bombeiros, chamados por vizinhos, que os socorreram e dominaram o animal. Levados ao Hospital Lourenço Jorge, o menino levou cinco pontos no pescoço e foi tratado a vários arranhões e mordidas mas em seguida teve alta, tal como Patrick.