Jovem britânica que lutou pelo Daesh tenta regressar ao Reino Unido após perder braço e seio

Uma jovem britânica de 25 anos, com possível ligação ao grupo terrorrista daesh, perdeu um braço e um seio num ataque terrorista na Síria. Samia Hussein está de regresso a Inglaterra mas sob investigação das autoridades britânicas.Samia desapareceu em 2015, quando estudava jornalismo no Quenia. A família avança que a jovem sofreu uma lavagem cerebral pelo daesh enquanto vivia no país e viajou para a Síria com a motivação de que iria numa missão humanitária para ajudar as crianças sirias. Por mais de três anos a família não teve notícias de Hussein.A jovem vivia na cidade deEm fevereiro conseguiu regressar a Inglaterra através de um voo oriundo da Turquia mas foi presa pela suspeita de poder pertencer ao daesh.Segundo a imprensa britânica a família está desesperada e pede que a deixem regressar a casa. Ela sempre foi uma rapariga "muçulmana normal, não era radical. Vestia-se normalmente e nem cobria o cabelo".As investigações ainda estão a descorrer.