Jovem caçador morre ao ser confundido com veado

Um jovem caçador foi morto a tiro, este sábado, no estado norte-americano da Geórgia, por um dos seus companheiros de caçada depois de ter sido confundido com um veado.Boddy Lane de 17 anos foi transportado para o hospital, mas acabou por não resistiu aos ferimentos, de acordo com a CNN.A polícia de Glynn County divulgou um comunicado onde refere que Bobby estaria escondido numa zona de vegetação bastante densa quando foi atingido. Em entrevista à estação de televisão WFOX, o primo da vítima contou que colega de Bobby disparou "pensado tratar-se de um veado."A polícia de Glynn County e o Georgia Department of Natural Resources estão a investigar o caso.Importa recordar que, na Geórgia, os caçadores apenas podem utilizar armas de fogo para caçar veados a partir de 19 de outubro, podendo apenas caçar com o recurso a bestas.