Jovem campeã de surf morre no mar atingida por raio

Fatalidade aconteceu na praia Leste-Oeste, em Fortaleza.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil e Beatriz Madaleno de Assunção | 17:36

Uma jovem de 23 anos morreu esta quarta-feira após ser atingida por um raio enquanto praticava surf na praia da Leste-Oeste, em Fortaleza, capital do estado do Ceára, no Brasil.



Luzimara Souza foi assistida por outro surfista, que acabou também por ser atingido por outro raio. O jovem foi resgatado por um grupo de banhistas e transportado para o hospital em estado grave, onde se encontra internado.



A mesma fonte avança que Gerardo Júnior, um dos homens interveniente no processo de resgate dos surfistas, garante que Luzimara foi encaminhada para o Hospital do Instituto Doutor José Frota, no Bairro Centro, onde acabou por morrer devido à gravidade dos ferimentos.

"Infelizmente aconteceu esta fatalidade. Cheguei no momento em que a nossa atleta profissional foi atingida por um raio", disse Gerardo Júnior.

Luzimara estaria na praia a treinar para uma etapa do campeonato brasileiro de Surf de 2019, que vai ser disputado a seis e sete de abril na praia da Caponga, no Ceará, em Fortaleza.



A jovem ganhou o campeonato cearense e brasileiro em 2018 e, de acordo com o treinador, Luzimara começou a praticar surf aos dez anos, e este ano já tinha sido vice-campeã numa das etapas do campeonato brasileiro.



A queda de raios mata cada vez mais pessoas no Brasil, campeão mundial nesse tipo de fenómeno natural, onde as tempestades tropicais são muito violentas e num único dia podem cair milhares de raios na mesma região.