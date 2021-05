Jovem carrega idosa em ombros para atravessar rio que faz fronteira entre o México e os EUA

Um migrante venezuelano com uma idosa em ombros a tentar atravessar o Rio Grande, que serve de fronteira natural entre o México e os Estados Unidos, é a mais recente imagem a caracterizar a crise migratória que se vive no mundo.Irma é venezuelana e tem 80 anos. Já sem forças é carregada ao colo por um jovem que, visivelmente cansado, tenta atravessar as águas do rio.Tal como eles há milhares de venezuelanos a tomar o mesmo rumo à procura de um futuro melhor. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já expulsou do país mais de 5,6 milhões de migrantes.Recorde-se que a história de Alan Kurdi, o menino sírio que morreu afogado em 2015 ao largo da ilha grega de Kos , também ficou conhecida como marca da crise migratória. Também a bebé Valeria que morreu afogada junto ao pai, em 2019, faz parte da lista