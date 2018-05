Jovem casa com homem oito anos mais novo que o avô

Dee procura aceitação da família no seu enlace com John.

A família da noiva não aceita as três décadas e meia de diferença entre eles e afirma que esse espaço etário é "estranho".



Dee procura desesperadamente a aceitação do avô - que ajudou a criá-la -, no entanto, o facto deste ser apenas oito anos mais velho que John torna complicada essa tarefa.



"A idade não importa se duas pessoas realmente se importam uma com a outra", diz Dee antes do dia de casamento.



O programa conta ainda com outros casais que enfrentam o preconceito.





"Bride and Prejudice" é o programa do Canal 4 britânico que pretende acompanhar casais que sejam, alegadamente, controversos. Num dos episódios os protagonistas são Dee de 24 e John de 59 anos. Estão noivos e entre eles somam 35 anos de diferença.