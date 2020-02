Jovem casal confessa que deitou filho recém-nascido a rio em Espanha

A Polícia Nacional espanhola deteve esta terça-feira um casal pela morte do filho recém-nascido que alegadamente lançaram ao rio Carrión, em Husillos, Palência. O cadáver do bebé foi encontrado após serem feitas buscas durante todo o dia deste domingo, de acordo com as autoridades espanholas, segundo avança o El País.Tudo começou quando a polícia recebeu uma chamada do centro de saúde de La Puebla, a dar conta que uma jovem de 23 anos tinha sido atendida e manifestava ter sido mãe há poucos dias, mas que alegava não saber do paradeiro do recém-nascido.A paciente teria sido atendida na mesma unidade hospitalar sendo conduzida para outra, uma vez que se encontrava com uma gravidez de risco, de acordo com o jornal espanhol. A jovem terá dito no hospital que teria sido mãe na noite anterior e que tinha colocado o bebé dentro de um contentor. As autoridades iniciaram as buscas de imediato, percorrendo mais de 40 contentores, sem resultados.As mesmas fontes avançam que a unidade hospitalar avisou as autoridades que o parto não teria sido feito na noite anterior mas sim dias antes. Depois de serem novamente confrontados pelas autoridades, o jovem casal, de 23 e 29 anos, admitiu ter deitado ao rio o filho de ambos.As autoridades iniciaram as buscas e encontraram o cadáver do recém nascido no rio. Esta terça-feira, a dupla foi detida.