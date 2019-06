Jovem celebra formatura e faz surpresa emocionante ao pai deportado há 14 anos

Foi no final do mês de maio que Sarai Ruiz recebeu o diploma do ensino secundário, numa cerimónia de formatura no Texas, Estados Unidos. O pai, Esteban, foi deportado há 14 anos e não conseguiu estar presente.

Terminada a entrega dos diplomas, a estudante pensou em surpreender o pai dirigindo-se para a fronteira entre os Estados Unidos e o México para que, deste modo, os dois pudessem festejar a ocasião.

Sarai Ruiz partilhou um vídeo no Facebook, que imediatamente se tornou viral. As imagens mostravam o reencontro do pai e da filha, que trocaram um abraço longo e muitas lágrimas de emoção.

"Toda a minha vida, eu sempre pensei que a minha família estaria lá. Infelizmente, o meu pai não pôde atravessar a fronteira", desabafou a jovem à CNN espanhola. Depois de Esteban ser deportado, a família mudou-se para Laredo, no Texas, de modo a ficar mais perto do pai.

Sarai Ruiz vai estudar psicologia, na Universidade do Texas, em Austin.