Jovem chega a casa embriagado e viola a mãe

Crime sexual foi presenciado pela outra filha da vítima, de 11 anos.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:38

Um rapaz de 18 anos, aparentemente sob o efeito de álcool ou droga, violou sexualmente a própria mãe, de 48, de forma brutal e repetida. O crime, que chocou toda a cidade, aconteceu em Águas Belas, no agreste do estado brasileiro de Pernambuco, e o agressor já foi preso.

"Os crimes sexuais aconteceram de várias formas possíveis e imaginárias e foram presenciados por uma menina de 11 anos, também filha da vítima", contou a inspetora Tatiane Macedo, da polícia de Águas Belas, que comanda a investigação do caso e prendeu o rapaz em flagrante.



Esta segunda-feira, por razões de segurança dada a repercussão do caso, o rapaz foi transferido para a cidade de Garanhuns, também no agreste de Pernambuco.

De acordo com o relato feito pela própria vítima à polícia, o filho, que há muito tem um comportamento complicado, chegou a casa aparentemente bêbado ou sob efeito de drogas e a fazer barulho. Ela mandou-o calar e o rapaz irritou-se. Empunhou uma faca e, sob a ameaça da arma branca, obrigou-a a manter com ele todo o tipo de relação sexual.

Após o brutal incesto, ela fugiu com a filha para um matagal, onde acabou por ser encontrada mais tarde completamente apavorada e em estado de choque.



Ainda segundo o relato que a mulher fez à polícia, o filho desde muito novo começou a envolver-se em problemas no estado onde viviam, Alagoas.



Três anos antes tivera de fugir praticamente com a roupa do corpo junto com as crianças, pois criminosos locais queriam matar-lhe o filho que agora a violou.