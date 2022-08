Jovem com lesões graves após tiroteio triplo em Londres

Um homem de 21 anos ficou ferido com gravidade durante um tiroteio ocorrido, esta segunda-feira, em Brent, zona a norte de Londres, no Reino Unido. O incidente, avança a cadeia de televisão Sky News, feriu ainda mais dois homens, de 17 e 20 anos.Os agentes policiais chamados ao local prestaram os primeiros socorros às três vítimas, até à chegada dos paramédicos, que depois as transportaram para o hospital.O jovem de 17 anos, ferido por um disparo de bala era o único que se encontrava no local dos desacatos. Os outros dois feridos foram localizados nas redondezas de Dog Lane, onde ocorreu este incidente.O homem de 21 anos, por sua vez, sofreu graves lesões, enquanto o jovem de 20 se encontra em estado grave, mas estável. O rapaz de 17 anos encontra-se fora de perigo.Até ao momento não foi feita nenhuma detenção.