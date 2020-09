Jovem com passaporte português entre os 12 'separatistas' de Hong Kong detidos na China

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês defendeu no domingo que os 12 detidos na China em agosto, entre eles um jovem com passaporte português, não são "ativistas democráticos", mas 'separatistas' de Hong Kong.

A publicação de Hua Chunying na rede social Twitter, numa resposta dirigida aos Estados Unidos, parece responder a uma das questões centrais neste processo, ou seja, a possibilidade de poderem ser acusados no continente no âmbito da lei de segurança nacional, que prevê pena de prisão perpétua.

Antes, a porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Morgan Ortagus, também no Twitter, afirmara que a detenção de "12 ativistas democráticos de Hong Kong é mais um exemplo de deterioração dos direitos humanos" na antiga colónia britânica.