Jovem consegue vaga para estudar em Oxford depois de ser sem-abrigo

Uma jovem de 20 anos, de Manchester, em Inglaterra, que cresceu em casas de acolhimento e ficou sem-abrigo com 16 anos, mudou de vida ao conseguir uma vaga para estudar na prestigiada universidade de Oxford, informa o Daily Mail.Chloe Pomfret foi colocada em instituições de acolhimento, e separada dos pais e irmãos, aos cinco anos.A jovem admite que "ser tirada" aos pais, que tinham problemas com álcool, foi "um processo traumático". Depois disso, viveu três anos com uma família de acolhimento que a "mimavam" muito. "Foram os melhores anos da minha vida", recorda.Aos oito anos voltou a viver com o pai, com quem achava ter "uma relação artificial". Com 11 anos foi viver com o avô, que tinha cancro.Chloe viu-se forçada a viver novamente com o pai, mas a relação entre os dois deteriorou-se rapidamente. Se, nos primeiros anos de vida, a escola era um refúgio, rapidamente se tornou reflexo das circunstâncias em que vivia e começou a faltar às aulas.A lidar mal com o luto pela morte do avô e com um comportamento inadequado na escola, o pai ordenou-lhe que abandonasse a casa.Chloe viveu durante três meses na rua. "Quando estás sozinha nas ruas de Manchester às duas da manhã, a chorar... é aí que te apercebes de tudo", conta.A futura estudante de Ciências Humanas pensou várias vezes em desistir, mas, depois de conseguir sítio para dormir pela escola que frequentava, decidiu investir nos estudos.A ideia de se candidatar a Oxford não estava no radar da jovem, até descobrir o curso de Ciências Humanas, que era "tudo o que sempre sonhou".Depois de um ano na Universidade a jovem decidiu lutar para a instituição apoiar pessoas em situações semelhantes à dela."Vejo estes edifícios todos modernos e penso que é todo um outro mundo. Servem-me comida, há uma pessoa que me vem limpar o quarto", relata Chloe.