Jovem de 12 anos vai terminar secundário e universidade ao mesmo tempo

O jovem formar-se-á pelo Rowan-Cabarrus Community College no próximo dia 21 de maio, onde a sua média final é de 4.0. No dia 28 do mesmo mês irá formar-se pela Concord Academy High School.Os pais mostram-se orgulhosos com o percurso do filho, que pensa já nos próximos passos a dar no futuro. Entre as várias opções estão ofertas de trabalho dentro e fora dos EUA, continuar os estudos ou até adquirir uma bolsa que permitia a expansão da sua startup, Reflect Social