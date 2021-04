Jovem de 13 anos morto a tiro pela polícia nos EUA. Imagens da violência policial divulgadas

correspondia a cartuchos localizados no local para onde a polícia foi chamada. As mãos de Toledo testaram positivo para resíduos de arma de fogo, segundo avança a CNN.





A situaçãi dura cerca de dez minutos, desde a informação de tiros para o qual a polícia foi alertada por volta das 2h36 até ao ponto em que Toledo é declarado morto no local às 2h46.

Daunte Wright, que foi morto durante uma operação de trânsito da polícia. Os protestos por justiça contra a violência da polícia multiplicam-se no país.









É o mais recente caso de violência policial nos Estados Unidos. Um menino de 13 anos foi abatido a tiro pela polícia em Chicago após, alegadamente, ter sido visto com uma arma nas mãos.Imagens de vigilância da polícia foram agora divulgadas e mostram breves minutos do que aconteceu a 29 de março quando Adam Toledo foi baleado no peito.A polícia alega que o jovem tinha nas mãos uma arma e agiu em conformidade. Porém, as imagens revelam a rapidez com que tudo aconteceu. Adam encontrava-se em fuga da polícia, mas quando obedece à autoridade e pára, é baleado em menos de meio segundo.Do momento em que foi pedido a Adam que levantasse as mãos ao momento em que o polícia disparou, passaram apenas oito décimos de segundo. A polícia defende a tese que agiu mediante as indicações que tinha de que o rapaz havia disparado alguns tiros naquele bairro naquele dia.Foi recuperada uma arma após a perseguição policial a poucos metros do corpo do menino queO advogado que responde em nome de Adam Toledo defende que o facto de ter ou não a arma na mão anteriormente não era relevante uma vez que o menino largou a arma e obedeceu às indicações da polícia parando e levantando as mãos.Os Estados Unidos têm ainda na memória a morte brutal de George Floyd, vítima da violência policial. Esta semana, há ainda a registar a morte de