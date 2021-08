Um adolescente de 13 anos foi preso por suspeita de homicídio de um menino de apenas 5 anos, cujo corpo sem vida foi encontrado sábado de manhã no rio Ogmore, no País de Gales.





Logan Williamson desapareceu de casa às primeiras horas da manhã de sábado. Os pais alertaram a polícia e o corpo seria encontrado pouco depois no rio, a poucas dezenas de metros de casa. No domingo, a polícia anunciou a detenção de um jovem de 13 anos por suspeita de homicídio. Foram igualmente detidos um homem de 39 anos e uma mulher de 30, pais do adolescente. A polícia não revelou as circunstâncias do crime.