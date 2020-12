Jovem de 14 anos acusado da morte de rapaz de 12

Um jovem de apenas 14 anos foi acusado da morte de um outro rapaz de 12, no Reino Unido, dois dias antes de celebrar o aniversário.O corpo de Roberts Buncis foi encontrado na vila de Fishtoft, Lincolnshire, no sábado. As autoridades pensaram inicialmente que o corpo pertencia a um homem de cerca de 30 anos, mas viriam a perceber que era o do jovem estudante.Roberts, oriundo da Letónia, vivia com o pai, solteiro, que o trouxe para o Reino Unido em busca de uma vida melhor.Depois do corpo ter sido encontrado as autoridades detiveram um homem de 19 anos e um menino de 14. Ambos ficaram detidos.